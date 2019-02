Cathy Hummels (31) muss leider umplanen! Die Schuhdesignerin wurde vor Kurzem – kaum zu glauben, aber wahr – 31 Jahre alt. Ihren Ehrentag verbrachte sie ganz entspannt zu Hause mit Ehemann Mats (30) und Baby Ludwig (1). Am Wochenende wollte sie ihre B-Day-Party nun eigentlich nachholen. Doch daraus wird wohl nichts – der Grund: Ihr Sohnemann Ludwig scheint krank zu sein.

Cathys Sause fällt – zumindest vorerst – ins Wasser! Via Instagram teilte sie ihren Fans am Freitagabend mit, dass sie ursprünglich vorhatte, ihren Geburtstag am heutigen Samstag nachzufeiern. "Aber es läuft eben nicht immer alles nach Plan. Gesundheit geht vor und dieser große Wali ist leider gesünder als meiner", schrieb die Fashionista zu einem Foto, auf dem sie ein großes Wal-Kuscheltier auf dem Schoß hat. Die Follower der Vollblutmami wissen natürlich gleich, wer Cathys Wali ist. Das ist ihr Spitzname für Baby Ludwig. Den kleinen Mann scheint es also ganz schön erwischt zu haben.

Die Gesundheit ihres Kindes hat für die Beauty immer oberste Priorität. Erst im November hatte sie ihren Heimflug aus dem Mama-Sohn-Urlaub in Dubai verschieben müssen, weil ihr Wali nicht ganz fit gewesen war – für Cathy eine absolute Selbstverständlichkeit: "Man muss Situationen immer so nehmen, wie sie sind."

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels mit ihrer Geburtstagstorte zu ihrem 31. Geburtstag

Anzeige

Instagram / catherinyyy Mats und Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Anzeige

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig im Urlaub

Anzeige

Glaubt ihr, dass Cathy ihren Fans bald ein Genesungs-Update zu Baby Ludwig geben wird? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, auf jeden Fall! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de