Miranda Lambert (35) wirft vor Wut mit Essen um sich! In den vergangenen Monaten machte die Countrysängerin vor allem wegen ihrer Beziehungen Schlagzeilen. Die Musikerin soll nicht nur einen verheirateten Kollegen gedatet haben, sondern noch immer ihrem Ex-Mann Blake Shelton (42) hinterhertrauern. Auch der aktuelle Vorfall sorgte jetzt für Aufsehen: Miranda zoffte sich in einem Restaurant mit einem anderen Gast und attackierte dessen Frau dann mit Salat!

Am Sonntag soll Miranda laut TMZ mit ihrer Mutter und einer befreundeten Familie in einem Steakhouse in Nashville zu Abend gegessen haben, als plötzlich ein Mann Streit angefangen habe: Der ältere Herr soll die 35-Jährige und einen guten Kumpel angeschrien haben – die Situation sei immer hitziger geworden und eskalierte. Augenzeugen zufolge musste die Blondine wohl von ihren Freunden zurückgehalten werden und meckerte ebenfalls lautstark. Zuletzt soll Miranda dann den Salat der Frau des Streithahnes genommen und ihn auf sie geschmissen haben! Anschließend habe die Grammy-Preisträgerin das Restaurant verlassen.

Gegenüber dem Onlineportal sollen Polizisten bestätigt haben, dass sie wegen "zwei kämpfender Männer" angerufen worden seien. Als sie allerdings das Steakhouse erreicht hätten, seien der Musikstar und seine Leute schon weg gewesen. Ein Bericht sei demnach nicht aufgenommen worden. Miranda selbst äußerte sich bisher noch nicht zu der Salat-Attacke.

Getty Images Blake Shelton und Miranda Lambert bei den 48. CMA Awards 2014 in Nashville

Getty Images Miranda Lambert bei den CMAs 2018

Splash News Miranda Lambert im April 2018

