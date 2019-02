In der heutigen Folge verwandelte sich das DSDS-Set in eine romantische Kulisse: Jorgo Alatsas ging während seines Casting-Auftritts in der Talentshow vor seiner Freundin Bana auf die Knie und hielt um ihre Hand an! Bana beantwortete die Frage aller Fragen mit "Ja" und fiel ihrem Liebsten um den Hals – ein freudiges Ereignis für den gebürtigen Griechen, hatte er doch als Kandidat bei Die Bachelorette 2018 vor laufenden Kameras eine Abfuhr von Rosenkavalierin Nadine Klein (33) erhalten. Im Promiflash-Interview verriet Jorgo jetzt: Er kannte Bana damals zu seinen Bachelorette-Boy-Zeiten sogar schon!

"Bachelorette war ja im Sommer 2018 und ich habe Bana im Sommer 2017 kennengelernt", stellte er gegenüber Promiflash klar. "Wir waren aber nur befreundet, haben uns gut verstanden, haben auch ab und zu mal kommuniziert", plauderte er weiter aus. Nach seinem Ausstieg in der fünften Nacht der Rosen habe sich der Kontakt zu Bana dann aber intensiviert. "Man hat gesehen, dass man das Glück die ganze Zeit vor der Nase hatte. Man hat nur nicht zugegriffen. Dann sind wir den Schritt gegangen und ich habe es auch direkt gezeigt, um zu meiner Liebe zu stehen und um auch überhaupt keine Bedenken zuzulassen", hieß es.

Aus dem Schwärmen für seine Braut in spe kam der einstige Kuppel-Kandidat gar nicht mehr heraus. "Bana ist eine tolle Frau und jetzt können wir unser Leben aufbauen." Da er in der Schönheit mit den langen Locken die Liebe seines Lebens gefunden habe, sei eine Teilnahme an einer weiteren Dating-Show für ihn

ausgeschlossen.

TVNOW / Stefan Gregorowius Jorgo Alatsas und seine Freundin Bana bei DSDS 2019

TVNOW / Stefan Gregorowius Jorgo Alatsas bei DSDS 2019

Instagram / jorgoalatsas Bana und Jorgo Alatsas im Oktober 2018

