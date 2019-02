Was könnte es Schöneres geben, als eine neue Liebe an Valentinstag zu verkünden? Charlie Puth (27) scheint genau das getan zu haben! Der Sänger lässt in Sachen Frauen nichts anbrennen. Neben Musikerin Selena Gomez (26) und Hollywood-Beauty Bella Thorne (21) reiht sich auch Schauspielerin Lucy Hale (29) in die Liste seiner Verflossenen. Nun ist Charlies Herz anscheinend aufs Neue erobert worden – von Model Charlotte Lawrence.

Schwebt der "We Don't Talk Anymore"-Interpret mit ihr wieder auf Wolke sieben? Den Tag der Verliebten verbrachten Charlie und Charlotte jedenfalls augenscheinlich zu zweit. Via Instagram teilte der 27-Jährige einen Schnappschuss von sich und seiner neun Jahre jüngeren Begleiterin im Arm. Das Duo ist sichtlich gut gelaunt und sehr vertraut miteinander. "Frohen Valentinstag", betitelt das Gesangstalent den Beitrag und verziert seinen Kommentar mit einem Herz-Emoji.

Doch es ist nicht das erste Mal, dass Charlie und Charlotte öffentlich um die Häuser gezogen sind: Vor wenigen Tagen erschienen sie gemeinsam bei der Fashion Week in New York. Und nicht nur ihr Interesse an Mode verbindet die beiden: Charlotte ist nicht nur eine Laufstegschönheit, die 18-Jährige arbeitet zusätzlich an ihrer Musikkarriere.

Splash News Charlotte Lawrence und Charlie Puth bei der New York Fashion Week, Februar 2019

Anzeige

Splash News Charlie Puth und Charlotte Lawrence, New York Fashion Week 2019

Anzeige

Instagram / charlotteslawrence Charlotte Lawrence im September 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de