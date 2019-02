Pure Harmonie bei den Dancing on Ice-Stars! Woche für Woche kämpften John Kelly (51), Sarah Lombardi (26) und Co. um den Titel. Doch abseits der Eisfläche waren sie keine Konkurrenten – ganz im Gegenteil: In jeder Folge unterstützten sich die Promis gegenseitig. Im Promiflash-Interview verriet Musiker John nun, wie sehr er seine Mitstreiter ins Herz geschlossen hat. Demnach wollen die Promis auch nach der Sendung weiter in Kontakt bleiben!

Nachdem Sarah am vergangenen Sonntag zur Siegerin gekürt worden war, ließen es die Stars ordentlich krachen. "Wir tanzten bis spät in die Nacht, tauschten Telefonnummern aus und versprachen uns, uns gegenseitig in unseren Heimatstädten zu besuchen", erklärte John gegenüber Promiflash. Sie hätten sich mit der Zeit zu einer tollen Gemeinschaft entwickelt, so der Sänger weiter. Er überlege sogar, ein gemeinsames Treffen in Spanien zu organisieren. "Wir wollen Spaß haben, zusammen eislaufen und unsere Freundschaft jenseits dieses TV-Abenteuers genießen", freute sich der Zweitplatzierte.

Die Liebe zum Eiskunstlauf scheint John und seine Kollegen wirklich zu verbinden. Auch Sarah wurde bereits kurz nach dem großen Showdown ganz sentimental und postete in den sozialen Netzwerken Throwback-Clips von ihrer Zeit bei "Dancing on Ice". Offenbar fehlt ihr das Training mit Profi Joti Polizoakis (23) schon jetzt.

Christoph Hardt/Future Image/ActionPress Sarina Nowak, John Kelly und Sarah Lombardi mit ihren "Danncing on Ice"-Partnern

Katrin Hauter / ActionPress John Kelly, "Dancing on Ice"-Kandidat

ActionPress/Hauter,Katrin Sarah Lombardi und Partner Joti Polizoakis bei "Dancing on Ice"

