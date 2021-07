John Kelly (54) und Maite Itoiz hatten einen Grund zum Feiern! Im Juni 2001 gaben sich das Kelly Family-Mitglied und die spanische Sopranistin das Jawort. Seitdem sind sie nicht nur privat, sondern auch beruflich ein gutes Team: Sie gründeten zusammen die Band Elfenthal und brachten bereits drei gemeinsame Alben raus. Wie glücklich sie miteinander sind, stellen sie regelmäßig auf Social Media unter Beweis – so auch jetzt: Ihr Hochzeitstag jährte sich vor Kurzem zum 20. Mal. Zu diesem Anlass teilte John nun süße Pärchenfotos.

Auf Instagram veröffentlichte der Musiker einen Schnappschuss, der scheinbar bei seiner Trauung auf einer Burg vor 20 Jahren entstanden ist. Während er ein mittelalterliches Kostüm trägt, ist Maite in einer langen weißen Robe gekleidet. Zudem postete John ein Bild, das ihn und seine Liebste heute an der offenbar gleichen Location zeigt. "Am vergangenen Donnerstag, den 24., haben wir unseren 20. Hochzeitstag gefeiert", verriet der 54-Jährige in der Bildunterschrift.

Darüber hinaus widmete John der Produzentin ein paar liebevolle Worte: "Wow, was für ein Segen, was für ein Geschenk des Lebens war diese Reise." Maite trage ein Schwert der Liebe und Gerechtigkeit – man könne ihr zu 100 Prozent vertrauen. "Sie ist zu kostbar für diese verrückte Menschenwelt, in der wir jetzt leben", fasste der Komponist abschließend zusammen.

Instagram / johnkelly.official John Kelly und seine Frau Maite bei ihrer Hochzeit 2001

Instagram / johnkelly.official Maite Itoiz und John Kelly im Dezember 2020

Instagram / johnkelly.official John Kelly und Maite Itoiz, Musiker

