Audrina Patridge (33) soll frisch verliebt sein! Zumindest wenn man diversen Insidern Glauben schenkt. Als Paar halten sich die 33-Jährige und ihr neuer Beau allerdings noch bedeckt. Auf Social Media gibt es keine Anzeichen einer aufflammenden Romanze, auch wenn der The Hills-Star seinem angeblichen Auserwählten auf Instagram folgt. Anonyme Quellen verrieten jetzt aber einige Details über den neuen Mann an Audrinas Seite.

Er soll der Besitzer des Bayou sein, eine Bar im New-Orleans-Style im kalifornischen West-Hollywood. Er sei ein "netter und süßer" Mann, dessen Name Matt Chase lauten soll. Audrina und er seien seit etwas mehr als einem Monat zusammen, so die Quelle gegenüber Us Weekly. Die Turteltauben sollen bereits gemeinsam auf einer Grammy-Party erschienen sein, die von Aerosmith-Ikone Steven Tyler (70) in den Raleigh Studios in Los Angeles am vergangenen Sonntag geschmissen wurde.

Von April bis September 2018 war Audrina noch mit dem Sänger Ryan Cabrera (36) liiert – ein Comeback. Denn die beiden waren bereits 2010 etwa fünf Monate lang ein Paar. Ihre Ehe mit BMX-Rennfahrer Corey Bohan (37) beendete Audrina im September 2017. Die beiden waren seit 2008 ein Paar, 2015 hielt Corey um ihre Hand an. Mit ihm hat sie eine zweijährige Tochter namens Kirra.

Instagram / audrinapatridge Audrina Patridge

Mark Davis/Getty Images Ryan Cabrera, Sänger

audrinapatridge.com Corey Bohan und Audrina Patridge mit Baby Kirra

