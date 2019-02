Super private Promifotos in den Händen einer Unbekannten? Die Hochzeit von Miley Cyrus (26) und Liam Hemsworth (29) im Dezember 2018 fand hinter verschlossenen Türen, im engsten Kreis und ohne irgendwelche Magazin-Fotografen statt. Die Sängerin und der Schauspieler hatten sich eine intime Zeremonie nur mit engen Freunden und der eigenen Familie gewünscht. Doch dann landeten über 200 Bilder, die Liams Bruder Chris (35) geschossen hat, versehentlich bei einer Touristin!

Eigentlich wartete die Schwedin Elvira Nordström auf Urlaubsbilder ihres Trips durch das australische New South Wales. Doch als sie auf den Link in ihrer E-Mail klickte, tauchten plötzlich private Aufnahmen von Mileys Hochzeit auf, die ihr Schwager geknipst hatte, wie Daily Mail berichtet. Sofort postete Elvira ein Bild von sich auf Social Media und schrieb dazu: "Hey Chris Hemsworth. Ich habe deine Fotos von der Hochzeit bekommen, falls du sie möchtest. Es sind 216 Bilder." Über mehrere Ecken erreichte die Nachricht so Elsa Pataky (42), Chris' Ehefrau, woraufhin sich der Thor-Darsteller bei der Schwedin meldete und den Fauxpas erklärte.

"Er war so dankbar, er hat mehrmals gesagt, wie dankbar er sei, dass ich die Bilder nicht auf Social Media gepostet oder an jemanden verkauft habe", erzählt die 21-Jährige. "Es war total unwirklich seine Stimme zu hören, als ich ranging, und man konnte wirklich hören, dass er es so meinte", fügte sie hinzu. Offenbar gaben Chris und Elvira beide ihre Filme im gleichen Fotogeschäft in Byron Bay zum Entwickeln ab, weshalb es zu dieser Verwechslung kam.

