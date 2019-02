Klaudia mit K (22) will ihre Depression bekämpfen! Seit einigen Wochen machte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin auf ihren Social-Media-Profilen immer wieder Andeutungen, dass es ihr aktuell mental nicht gut gehe. In einem Post sprach das Nachwuchsmodel sogar davon, im Leben keinen Sinn mehr zu sehen. Die Fans des sonst so fröhlichen TV-Stars waren daraufhin zutiefst besorgt. Nun meldete sich Klaudia Giez mit motivierten Worten zurück: Sie möchte den negativen Gefühlen in ihr keinen Platz mehr bieten!

Auf Instagram teilte die Frau mit der Megamähne einen Schnappschuss von sich, auf dem sie breit lachend einen Einkaufswagen vor sich herschiebt. Dazu textete sie hoffnungsvoll: "Ich tue alles dafür, meiner Depression den Rücken zu kehren! Ich bin stark und werde lachen, soviel ich kann. Lass die negativen Stimmen in deinem Kopf nicht dein Leben kontrollieren. Du bist gut genug!"

Ihre Fans können sie bei so einer positiven Einstellung nur unterstützen. "Toll, dass du das so öffentlich ansprichst", ermunterte sie eine Followerin. Aber was sagt ihr dazu, dass Klaudia so offen über ihre ganz privaten Probleme spricht? Stimmt ab!

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez, Ex-GNTM-Kandidatin

AEDT/WENN.com Klaudia Giez in Berlin

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez

