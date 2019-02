Im Jahr 2014 wagte die Schauspielerin Ellen Page (31) einen mutigen Schritt und outete sich auf einer Konferenz der "Human Rights Campaign" in einer emotionalen Rede als lesbisch. Seit einem Jahr lebt die 31-Jährige in einer Ehe mit der Tänzerin Emma Portner. Pünktlich zu ihrem ersten Jahrestag im Januar 2019 hat Ellen in einem Interview nun erstmals offen über ihr Eheleben gesprochen.

Im Gespräch mit dem Magazin Balance ließ Ellen es sich nicht nehmen, über “die Liebe ihres Lebens” zu sprechen und darüber, wie es für das lesbische Ehepaar ist, in einer Welt zu leben, in der ihrer Meinung nach "LGBTQ+-Menschen noch völlig unterrepräsentiert" sind. "Es ist nicht zu unterschätzen, wie wichtig es ist, sich selbst zu reflektieren", so die Schauspielerin. Auch über ihr Eheleben findet sie klare Worte: "Ich denke, es fühlt sich wundervoll und bodenständig an. Ich war auch zuvor schon verliebt, dennoch war dies eine neue Form."

Ellen und Emma machten ihre Ehe 2018 mit einem Foto ihrer Hände samt ihrer Eheringe öffentlich. Dazu kommentierte Ellen: "Ich kann es nicht glauben, dass ich diese außergewöhnliche Frau nun meine Ehefrau nennen kann. Ich liebe dich." Nach ihrem Outing spielte sie im Jahr 2015 im Drama "Freeheld – Jede Liebe ist gleich" eine Frau, die mit ihrer Partnerin für die rechtliche Gleichstellung eingetragener Partnerschaften kämpft.

Getty Images Ellen Page im Februar 2019

Getty Images Emma Portner und Ellen Page bei der Premiere von "Flatliners"

Getty Images Ellen Page auf der New York Comic Con 2018

