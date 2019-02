Die erste Liebe vergisst man nie! North West, die fünfjährige Tochter von Reality-Star Kim Kardashian (38) und ihrem Rapper-Ehemann Kanye West (41), hat sich offenbar schon einen kleinen Verehrer geangelt. Der Knabe hört auf den Namen Caiden Mills, ist sieben Jahre alt und stammt ebenfalls aus einem Musiker-Haushalt: Sein Vater ist der New Yorker Rapper Consequence. Mini-Caiden scheint total verschossen zu sein, denn er verwöhnt den Kardashian-Spross nicht nur mit Liebesbotschaften, sondern auch mit jeder Menge Geschenken!

"Liebe liegt in der Luft", merkte Caiden pünktlich zum Valentinstag auf seinem Instagram-Account an. Dazu postet er ein Foto, das ihn mit einer großen, herzförmigen Pralinenschachtel und einer blauen Geschenktüte von "Tiffanys" zeigt. Wer sich über das Präsent freuen darf, hat Klein-Caiden auch schon verraten. Bereits am 6. Februar postete er Bilder von seiner Shoppingtour: Beim Juwelier hat er eine süße Halskette für seine Freundin North entdeckt und den Einkauf wie folgt kommentiert: "Sie wird sie lieben. Packen Sie sie ein, Sir, ich nehme sie." Danach posiert er mit der blauen Tüte zu den Worten "Das geht raus an Nori, Babygirl, ich seh dich bald".

Und Caiden hat wirklich einen Narren an der Promi-Tochter gefressen! Der Musiker-Sohn besucht North so oft es geht und versucht sich auch mit ihrer Familie gut zu stellen: Denn der Kavalier spielt auch gerne mit Kardashian-Sohn Saint (3) bei einem Playdate, wie er im Netz zeigte.

Instagram / caiden817 Caiden Mills, Sohn von Rapper Consequence

Instagram / caiden817 Kanye West, Kim Kardashian und Caiden Mills

Instagram / caiden817 North West, Caiden Mills und Saint West

