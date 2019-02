Diese Nachricht dürfte für Herzrasen bei den Fans sorgen! Im vergangenen Oktober hatte Selena Gomez (26) für einen Schock gesorgt: Die Sängerin musste sich nach einem Zusammenbruch in einer Klinik behandeln lassen und hatte sich danach lange Zeit aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Jetzt ist sie nicht nur zurück, sie hat auch einen neuen Song. Dabei bleibt es aber nicht: Sel will zudem ein Album veröffentlichen und auf große Tour gehen!

Wie ein Insider jetzt gegenüber The Sun ausplauderte, soll Selena bereits wieder im Studio stehen, um an frischen Songs zu arbeiten. Dabei wird ihr "Fetish"-Produzent Leland wieder an ihrer Seite sein: "Selena hatte wirklich Spaß dabei, letztes Mal mit ihm zu arbeiten." Wann das neue Werk der 26-Jährigen erscheinen soll, ist angeblich auch kein Geheimnis mehr – und damit nicht genug: "Die haben vor, den letzten Schliff an ihrem neuen Album im Dezember zu beenden und jetzt sorgt sie dafür, dass es ihr gut genug geht, um auf Tour zu gehen, die wahrscheinlich auch Shows Anfang 2020 in Großbritannien beinhalten wird."

Erst vor wenigen Tagen bewies die "Wolves"-Interpretin, dass es ihr nach den turbulenten Monaten endlich besser geht. Auf ihrem Instagram-Account teilte Sel Schnappschüsse von dem Junggesellinnenabschied ihrer besten Freundin Courtney Barry. Im weißen Bikini posierte sie mit ihren Freundinnen am Strand und lächelte selbstbewusst und glücklich in die Kamera.

Getty Images Selena Gomez, Sängerin

Anzeige

Getty Images Selena Gomez beim Q102's Jingle Ball 2015

Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez und eine Freundin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de