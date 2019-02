Spoiler-Alarm? In den USA sucht gerade ein neuer Bachelor seine Herzensdame aus einem Rudel liebeswilliger Single-Ladys aus. Auf dem Sender ABC kann man Colton Underwood auf seinem Rosenabenteuer begleiten. Während er dort noch mittendrin steckt, ist die Kuppelshow eigentlich schon lange abgedreht. Colton könnte den Fans also schon verraten, wie es um seinen Beziehungsstatus steht. Macht er aber nicht – aus einem simplen Grund!

Im Interview mit E! News hielt sich Colton bedeckt, als er gefragt wurde, ob er verlobt sei. Etwas ließ er sich dann aber doch in die Karten schauen: "Ich finde nur, dass die Reise durch diese Staffel an erster Stelle steht. Ich möchte es den Leuten nicht spoilern und an zweiter Stelle: Es gibt viele Ups und Downs." Colton ziehe es vor, die Zuschauer lieber an seiner Suche nach der richtigen Frau teilhaben zu lassen und ihnen nichts vorwegzunehmen. Die Staffel mit Colton startete erst am 7. Januar dieses Jahres. Bis die Fans erfahren werden, ob und wer das Herz des Hotties erobert hat, dauert es also noch etwas.

Schon oft kam heraus, ob der Bachelor noch in einer Beziehung mit der Gewinnerin ist, bevor im Fernsehen überhaupt das große Finale ausgestrahlt wurde – nicht so bei Colton. Der aktuelle US-Rosenkavalier verliert kein Sterbenswort. Er twitterte aber immerhin einen Teaser auf Twitter für die nächste Folge: "Psst, es wird jetzt richtig gut."

Sheri Determan / Wenn.com Colton Underwood, US-Bachelor 2019

Instagram / coltonunderwood Colton Underwood, Teilnehmer bei "Die Bachelorette" in den USA

Instagram / coltonunderwood Colton Underwood bei "Good Morning America"

