Für Handelsfachpacker Marco wird es ernst: Der Schwiegertochter gesucht-Kultkandidat muss seiner Bewerberin Ursula beweisen, dass er ein Gentleman sein kann! Seitdem sich die ledigen Liebesanwärter auf der beliebten Badeinsel Mallorca erstmals über den Weg liefen, knistert es zwischen dem Schildkrötenhalter und der Blondine. Doch irgendwas scheint Ursula zu fehlen, denn so ganz flammt die Leidenschaft noch nicht auf. Die 51-Jährige redet daher mit ihrem Auserwählten Tacheles!

"Wir sind erwachsene Leute, wir können darüber reden", macht Ursula im Gespräch mit Marco klar. Sie wisse einfach nicht so recht, woran sie beim bodenständigen Brillenträger sei. Doch auch der 42-Jährige hat etwas an der Massageliebhaberin auszusetzen: "Ich spüre keine Liebe bei dir. Ich dachte, du ziehst dich zurück und hast die Sache abgehakt." Außerdem seien immer andere dabei gewesen, was den Fortschritt ihres Flirts verhindert habe.

Dennoch hat Ursula kaum noch Geduld: "Marco kann nicht mit Frauen umgehen, er weiß nicht, wie man auf Frauen zugeht", beschwert sie sich. Eine zweite Chance will sie ihrem schüchternen Schatz trotzdem geben – immerhin sind bei ihr bereits romantische Gefühle im Spiel.

TVNOW "Schwiegertochter gesucht"-Iset, Marco, Bernd, Brigitte, Ursula und Claudia (v.l.) auf Mallorca

Anzeige

TVNOW "Schwiegertochter gesucht"-Kandidatinnen Ursula und Claudia

Anzeige

MG RTL D V.l.: Ursula, Bernd, Claudia, Iset, Marco und Brigitte

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de