Nachwuchspläne bei Katy Perry (34)? Orlando Bloom (42) nutzte den romantischsten Tag des Jahres und machte seiner Katy am Valentinstag einen Heiratsantrag. Seitdem strahlt ein dicker Klunker am Finger der Sängerin. Jetzt scheint sie schon den nächsten Schritt zu planen. Auch wenn ihr Liebster bereits Sohn Flynn mit in die kommende Ehe bringt, können die beiden es offenbar kaum erwarten, eine eigene Familie zu gründen.

"Katy schaltet dieses Jahr in Sachen Karriere einen Gang zurück", verrät ein Insider dem US-Entertainmentportal People. "Sie wollen heiraten und lieber früher als später eine Familie gründen." Und auch eine andere Quelle aus Orlandos Umfeld bestätigt: "Sie wollen beide gemeinsame Kinder haben und werden das zur obersten Priorität machen." Die Entscheidung für die Hochzeit kam nicht unerwartet: "Sie haben schon länger über eine Verlobung gesprochen. Nachdem sie wieder zueinanderfanden, fühlte Katy sich sicher mit Orlando und beide wussten, dass es diesmal anders sein würde. Sie konzentrierten sich voll auf ihre Beziehung und flogen wortwörtlich um die ganze Welt, um ihre Beziehung am Leben zu halten."

Katy war in erster Ehe mit Schauspieler Russell Brand (43) verheiratet. "Nach der Trennung von Russell ging es ihr total schlecht, also ist es für sie eine größte Sache wieder zu heiraten. Ihre Freunde und Familie sind so glücklich und freuen sich für sie."

Instagram / katyperry Katy Perry und Orlando Bloom

Action Press Orlando Bloom und Katy Perry in Monte Carlo

Chris Jackson / Getty Images Komiker Russell Brand und Sängerin Katy Perry bei einer Premiere

