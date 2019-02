Kaum ein Post von Laura M. ohne Shitstorm! Die neue Partnerin von Michael Wendler (46) bringt in den letzten Wochen regelmäßig das Netz zum Glühen. Erst vor Kurzem teilte die ehemalige Oberschülerin ein gemeinsames Pärchenfoto mit dem Schlagersänger und erhielt derbe Kritik wegen ihres tiefen Ausschnitts. Dieses Mal ging es viel weniger um ihre Oberweite als viel mehr um ihre Technikfähigkeiten: Hat sich Laura jetzt einen Photoshop-Fail geleistet?

Auf Instagram teilte die Brünette nun ein Schwarz-Weiß-Foto von sich in einem Restaurant in ihrer neuen Wahlheimat Florida. Dabei lehnte die 18-Jährige an einem Geländer, doch von ihren stützenden Händen war nichts zu sehen. Das beklagten auch ihre Follower und vermuteten, dass sie nachgeholfen haben könnte. "Das ist mal ein ordentlicher Photoshopfail", urteilte ein Mitglied der Netzgemeinde. Ein anderer User fügte sarkastisch hinzu: "Oh Gott, warum hat der Wendler ihr die Arme entfernt? Der macht echt vor nix halt." Andere Nutzer vermuteten hingegen, dass ein einfacher Filter Schuld an den fehlenden Gliedmaßen hatte.

Das war jedoch nicht der einzige Kritikpunkt an ihrem Social-Media-Beitrag. Denn zusätzlich spekulierten Lauras Abonnenten noch über die Echtheit ihrer Brüste. Darüber hatte sie jedoch schon Aufschluss gegeben. "Das ist alles echt", hatte die Schulabbrecherin vergangene Woche zu einem Bild von sich mit einem freizügigen Dekolleté geschrieben.

Instagram / laauramueller Michael Wendler und seine Freundin Laura M.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura M. in Florida

Instagram / Laura M. Laura M., Michael Wendlers Freundin

