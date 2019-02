Mitte Januar schockte Prinz Philip (97) die Fans der Royal Family mit einem selbst verursachten Verkehrsunfall. In Sandringham kollidierte der Ehemann von Queen Elizabeth II. (92) mit einem anderen Pkw. Während der Prinzgemahl mit kleinen Kratzern davon kam, erlitten die Insassen des anderen Autos schwerere Verletzungen am Handgelenk und am Knie. Wie unsicher Prinz Philip mit dem ganzen Crash aber letztendlich wirklich umging, kam jetzt heraus!

Die Ernsthaftigkeit seines Zusammenstoßes war ihm womöglich nicht ganz bewusst. Wie The Telegraph berichtete, kehrte der 97-Jährige nach dem Schreckmoment untypisch verunsichert in die Privatresidenz des Königspaars zurück. Dort traf er Edward Young, den Privatsekretär der Queen und fragte nur: "Hast du mal ein Pflaster für mich? Ich habe mir in die Hand geschnitten." Mit keinem Wort hatte er damals den Unfall erwähnt. Erst später habe der Angestellte der Monarchin von dem Vorfall erfahren.

In einem offenen Brief entschuldigte sich der Royal nach dem Crash und beteuerte, wie sehr ihm das Unglück leid tue: "Ich kann nur vermuten, dass ich das Auto nicht kommen sah, und ich bin sehr zerknirscht angesichts der Konsequenzen", schrieb der Duke of Edinburgh an die verletzte Emma Fairweather.

