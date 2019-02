Haben sich bei ihr schon Starallüren entwickelt? Vor etwa drei Wochen gewann Evelyn Burdecki (30) die TV-Show Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!. Mit großem Abstand konnte sie sich im Finale gegen Felix van Deventer (22) und Peter Orloff (74) durchsetzen. Seitdem hat sich das Leben der ehemaligen Bachelor-Kandidatin schlagartig verändert: Zu ihren Aufgaben als Dschungel-Queen gehören neben Interviewterminen auch regelmäßige Eventbesuche – Evelyn kommt mächtig rum. Beim Medienboard-Empfang verriet sie Promiflash, dass sie sich an den Trubel um ihre Person aber immer noch nicht gewöhnt habe!

"Ich fühle mich ja immer noch nicht wie ein Promi. Ich kann immer noch nicht realisieren, dass ich Dschungelkönigin 2019 bin", gab die Blondine Einblicke in ihre Gedankenwelt. Deswegen genieße sie die Zeit und versuche einfach so unauffällig wie möglich zu sein. "Auch wenn das Kleid jetzt so ein bisschen discokugelhaft ist, aber irgendwie muss man sich ja ein bisschen schick machen", entschuldigte sich die 30-Jährige beinahe für ihren Glitzerlook, den sie für die Veranstaltung ausgewählt hatte.

Für das TV-Starlet ist es immer noch komisch, auf Events eingeladen zu werden: "Ich finde es hier ganz lustig, bin hier wieder reingestolpert irgendwie und stolper jetzt noch weiter über den Teppich und stolper gleich in die Aftershow-Party mit ganz vielen guten Menschen zusammen." Bei Veranstaltungen freue sie sich am meisten darauf, mit anderen Promis zu plaudern, um zu schauen, wie diese so privat ticken, verriet die Beauty weiter.

MEGA Evelyn Burdecki bei der Riani Aftershow-Party in Berlin, 2019

ActionPress Evelyn Burdecki beim Medienboard Empfang auf der 69. Berlinale, 2019

ActionPress Evelyn Burdecki bei "35 Jahre RTLplus – Der große Kultabend"

