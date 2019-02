Mit diesem Foto konnte Oliver Pocher (41) nicht alle Ladys um den Finger wickeln! Zum diesjährigen Valentinstag hatte sich der Komiker etwas ganz Besonderes einfallen lassen. In einem Luxushotel in Ischgl sprang er in ein Schaumbad und posierte nackt für die Kamera – lediglich ein großer Blumenstrauß verdeckte seine intimsten Körperstellen. Mit seiner lasziven Pose wollte der Comedian vor allem bei einer Dame punkten: Heidi Klum (45). Doch das Supermodel war von dem freizügigen Foto offenbar weniger begeistert!

Auf ihrem Social-Media-Kanal teilte Heidi in den vergangenen Monaten immer wieder spärlich bekleidete Bilder. Mit seinem Schaumbad-Pic und dem Hashtag "NimmDasHeidiKlum" wollte Oliver nun mit einer großen Portion Humor beweisen, dass er da ohne Probleme mithalten kann. Die Germany's next Topmodel-Jurorin machte jedoch kein Geheimnis daraus, dass sie das etwas anders sah. Die 45-Jährige teilte den Schnappschuss in ihrer Instagram-Story und versah ihn mit einem Daumen runter-Emoji.

Oli ließ diesen virtuellen Diss jedoch nicht unkommentiert stehen. Er postete Heidis Reaktion prompt auf seinem Instagram-Profil: "Liebe Heidi Klum, vielen Dank für dein Feedback. Ist es mein Körper (#Bodyshaming) oder bin ich (seit heute) zu alt? Gerne würde ich mich noch einmal dir und deiner Jury stellen oder im Shooting alles geben! Bitte habe ein Foto für mich", richtete der TV-Star einige kritische Worte an die Laufstegikone.

Instagram / heidiklum Heidi Klums Instagram-Story zu Oliver Pocher

Instagram / heidiklum Heidi Klum, TV-Star

Getty Images Oliver Pocher bei der McDonald's Charity Gala

