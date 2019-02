Würde Dagi Bee (24) ihren Nachwuchs in ihren Videos zur Schau stellen? Auf YouTube geht gerade ein richtiger Baby-Boom umher: Während Anna Maria Damms (22) Tochter Eliana in ihren Vlogs bereits Stammgast ist, zeigt Paola Maria (25) ihren Spross Leonardo nur zensiert. So handhabt es auch Bibi Claßen (26) und der Name ihres Sohnesmanns bis dato nicht einmal bekannt. Die Fans ihrer Ex-BFF Dagi warten ebenfalls sehnlichst auf Baby-News. Nun hat die YouTuberin verraten, ob sie ihr Kind in ihre Videos integrieren würde!

In einer ihrer Instagram-Storys häuften sich Fragen zum Thema Baby. Auf die Neugier eines Followers, ob sie sich Kinder wünsche, antwortete die Ex von LionT (26) entschlossen: "Ja, natürlich, aber wir planen noch nicht." Sobald ihr erster Spross auf der Welt ist, wolle sie sich aber Paola und Bibi als Vorbilder nehmen: Dagi möchte ihr Kind nicht in der Öffentlichkeit in Szene setzen!

Obwohl es die Influencerin noch nicht eilig hat, Mutter zu werden, wäre eine baldige Schwangerschaft wohl nichts Überraschendes. Immerhin steht die gebürtige Düsseldorferin mit beiden Beinen im Leben und ist seit Juni 2018 glücklich mit dem Filmeditor Eugen Kazakov (24) verheiratet.

Instagram / dagibee Dagi Bee und Paola Marias Baby Leonardo

ActionPress Dagi Bee bei der 1Live Krone, 2018

Instagram / eugenkazakov Eugen Kazakov und Dagi Bee in ihren Flitterwochen

