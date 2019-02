Karl Lagerfeld (✝85) ist tot. Der beliebte Designer starb am 19. Februar im Alter von 85 Jahren. Das berichten das französische Magazin Closer und einige weitere französische Medien übereinstimmend am heutigen Dienstag. Der weltweit berühmte Modemensch und Creativ Director der Modemarke Chanel soll schon seit einigen Wochen an gesundheitlichen Problemen gelitten haben. Die genaue Todesursache ist bislang noch nicht bekannt.

Als erstes berichtet das Magazin Pure People über den Tod des Modeschöpfers. Demzufolge soll es sich bei den Umständen des Ablebens um einen Notfall gehandelt haben. Woran genau Karl Lagerfeld im Alter von 85 Jahren verstarb, weiß allerdings auch das Portal nicht.

Was man weiß: Dem grauhaarigen Designer, den man stets nur mit Sonnenbrille in der Öffentlichkeit antraf, soll es schon seit längerer Zeit gesundheitlich schlecht gegangen sein. Zuletzt hatte er sich auf der Paris Fashion Week aufgehalten, war dort allerdings nicht wie sonst üblich nach seinen Haute-Couture-Shows auf die Bühne getreten.

Mehr dazu in Kürze hier auf Promiflash.

Getty Images Karl Lagerfeld bei den WWD Honors 2017 in New York

FashionPPS/WENN.com Karl Lagerfeld bei der Pariser Fashion Week Herbst/Winter 2017

Getty Images Karl Lagerfeld bei der Paris Fashion Week 2018



