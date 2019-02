Geht das zuckersüße Event bald los? Herzogin Meghan (37) könnte gerade wohl kaum glücklicher sein: Gemeinsam mit ihrem Gatten Prinz Harry (34) erwartet sie ihr erstes Kind. Kurz vor der Entbindung, die für den kommenden April errechnet ist, ist es der gebürtigen US-Amerikanerin sogar erlaubt, mal wieder Heimatluft zu schnappen: Die Royal-Dame hält sich derzeit tatsächlich in New York auf – aus gutem Grund: Hier wird ihre Baby-Party stattfinden!

Neue Paparazzi-Aufnahmen halten die werdende Mutter vor einem New Yorker Luxushotel fest: In Begleitung von mehreren Sicherheitsleuten spaziert die Wahlbritin in die edle Einrichtung, und zwar an einer ordentlichen Meute an Kameramännern vorbei. Ob diese Bilder bedeuten, dass die Feier anlässlich ihrer Schwangerschaft mittlerweile schon im vollen Gange ist? Immerhin ist das die Location der Windel-Sause! Fest steht jedenfalls eins: Auf den Schnappschüssen steht ihre Wölbung bereits im Mittelpunkt. Ihre beachtliche Kugel ist trotz schwarzer Kleidung und weitem Mantel nicht mehr zu übersehen.

Da ist allerdings nicht das einzige schöne Detail von Meghans Auftritt: Obwohl die royale Brünette ihr Gesicht hinter einer XXL-Sonnenbrille versteckt, ist ihr Lächeln von Ohr zu Ohr nicht zu übersehen. Ganz egal, ob die Baby-Shower oder der längst überfällige Besuch in ihrer Heimat selbst ihr Herz erfüllt, der Tapetenwechsel scheint Herzogin Meghan wirklich gutzutun!

Splash News Prinz Harry und Herzogin Meghan im Februar 2019

Elder Ordonez / SplashNews.com Herzogin Meghan in New York

MEGA Herzogin Meghan in New York

