Läuten im Hause Jenner nun wirklich bald die Hochzeitsglocken? Kylie Jenner (21) und Travis Scott (26) haben vor wenigen Tagen zum ersten Geburtstag ihrer gemeinsamen Tochter Stormi (1) eine riesige Geburtstagsfeier organisiert und zeigen sich stets als glückliche Eltern. Trotzdem ist das junge Paar immer noch nicht verlobt, auch wenn sich die Gerüchte darüber hartnäckig halten. In einer aktuellen Instagram-Story zeigt Kylie jedoch einen glitzernden Klunker – ist das etwa ein Verlobungsring?

Immer wieder sorgen Bilder von Ringen an den Fingern des Keeping up with the Kardashians-Stars für Spekulationen und Gerüchte – doch eine offizielle Verlobung steht bis heute noch aus. In einer Instagram-Story zeigte die 21-Jährige nun einen massiven Klunker, der an ihrem Ringfinger funkelte, und heizt damit erneut die Gerüchteküche an. Allerdings schrieb die junge Unternehmerin nur dazu, dass es zum Shooten gehe und ließ damit viel Raum für Vermutungen. Denn das Bild entstand in ihrem Auto, als die Kylie Cosmetics-Inhaberin auf dem Weg zu einem Fotoshooting war.

Ihr Liebster Travis verriet in einem Interview mit dem Musikmagazin Rolling Stone im Dezember vergangenen Jahres, dass Kylie die Eine für ihn sei. "Wir werden bald heiraten. Ich muss ihr nur einen ganz besonderen Antrag machen", sagte der 26-Jährige.

