Lena Gercke (30) ist hübsch, durchtrainiert und superwitzig – eine richtige Traumfrau eben! Man kann sich kaum vorstellen, dass es einen Mann gibt, der zu der ersten Germany's next Topmodel-Gewinnerin Nein sagen würde. In ihrer Teenager-Zeit kam die Blondine jedoch nicht so gut beim männlichen Geschlecht an: Die gebürtige Marburgerin bekam doch tatsächlich einen Korb von ihrem Schwarm, weil er lieber ihre Freundin daten wollte!

An diese prägende Erfahrung erinnerte sich die 30-Jährige jetzt in der NDR Talk Show zurück. "Meine erste Liebe wollte mich nicht. Er war tatsächlich verliebt in meine beste Freundin“, verriet sie Moderatorin Barbara Schöneberger (44). Seine Entscheidung bereute der junge Mann dann jedoch. "Er wollte dann später noch einmal, aber da habe ich gesagt: 'Nein, es ist zu spät'“, plauderte Lena weiter aus.

Bis heute scheint die ehemalige "Austria's Next Topmodel"-Moderatorin einfach kein Glück in Sachen Liebe zu haben. Nachdem sie vier Jahre die Frau an der Seite von Kicker Sami Khedira (31) war, scheiterte im vergangenen Frühjahr auch ihre Beziehung mit Kilian Müller-Wohlfahrt.

ActionPress Lena Gercke bei der 836. Ausgabe der "NDR Talk Show"

Instagram / lenagercke Lena Gercke, 2019

Getty Images Lena Gercke und Kilian Müller-Wohlfahrt auf der Wiesn 2016

