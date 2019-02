Was für ein Schock für T.I. (38) und seine Frau Tameka "Tiny" Harris (43)! Normalerweise lässt sich das Musiker-Ehepaar rund um die Uhr von Kameras begleiten – die Reality-Show "T.I. & Tiny: Friends & Family Hustle" dokumentiert seit 2011 ihr Familienleben. Jetzt haben beiden US-Amerikaner die Produktion der Sendung jedoch unterbrochen: Die Schwester des Rappers wurde bei einem Autounfall schwer verletzt!

Wie TMZ berichtet, habe sich das Unglück bereits am vergangenen Mittwochmorgen in Atlanta ereignet. Precious Harris sei mit einer Leitplanke kollidiert, was einen Asthmaanfall bei ihr ausgelöst habe. Nachdem der Musiker und seine Frau die Nachricht erhalten haben, entschieden sich dazu, ihre Show auf Eis zu legen, bis es der 66-Jährigen besser geht, verriet ein Insider. Die große Schwester des "Live Your Life"-Interpreten befindet sich aktuell im Krankenhaus auf der Intensivstation – weder ihr genauer Gesundheitszustand ist bekannt, noch wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Netz-Beiträge ihrer berühmten Angehörigen lassen aber vermuten, wie ernst ihr Zustand ist. Zwei Tage nach dem Unglück postete Tiny ein Foto von sich und ihrer Schwägerin auf Instagram und schrieb dazu: "Jeder, der mich wirklich kennt, weiß, wie besonders diese Dame für mich ist und wie sehr ich sie schätze und liebe [...]. Bitte betet für meine Schwester und Familie." Auch der Rapper meldete sich nun zu Wort: "Ich liebe dich, Schwester! Wir können dir nicht genug danken."

ActionPress T.I. und Tameka "Tiny" Harris

Instagram / majorgirl Precious und Tameka Harris

Instagram / preciousharris1913 Precious Harris, Schwester von T.I.

