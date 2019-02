Max Giesinger (30) startet gerade mit seinem neuen Album durch und seine Fans können sich auf eine fünfwöchige Tournee freuen. Nachdem der Sänger vor Kurzem für Aufsehen gesorgt hatte, indem er sagte, nicht an die Ehe zu glauben, können seine Anhängerinnen nun wieder Hoffnung schöpfen. Wie der ehemalige The Voice-Teilnehmer nun verriet, suche er immer noch die große Liebe: So soll Max' Traumfrau aussehen!

In einem Interview mit RTL offenbarte der Frauenschwarm, dass ihn "bodenständige Mädels" begeistern würden, die "eine Leidenschaft haben". "Das ist, glaube ich, immer ganz wichtig. Wenn nur die Beziehung im Mittelpunkt ist und man sein ganzes Selbstbewusstsein daraus zieht, ist das, glaube ich, schwierig", sagte er weiter in dem Gespräch. Wichtig sei ihm außerdem ein guter Sinn für Humor. Doch bezüglich des äußeren Erscheinungsbildes lasse sich der "80-Millionen"-Interpret gerne überraschen. Eine Einschränkung habe er dennoch: "Im besten Fall sollte sie keinen Kopf größer sein."

Auch zum Thema Kinder vertritt der 30-Jährige eine klare Meinung: "Jetzt habe ich noch nicht so das Gefühl, dass ich schon eine Familie gründen müsste. Aber man denkt schon hier und da, wenn man ein Baby sieht: 'Och, das ist ja schon ganz süß'". Tatsächlich komme Nachwuchs für den Songwriter innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre allerdings nicht in Frage.

Andreas Rentz/Getty Images Max Giesinger bei "Menschen 2016 – ZDF Jahresrückblick" in Hamburg

Andreas Rentz/Getty Images Max Giesinger bei der Goldenen Kamera in Hamburg 2017

James Coldrey/ActionPress Max Giesinger bei der Echo-Verleihung

