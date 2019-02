Herzogin Meghan (37) kann es kaum erwarten: Schon in wenigen Monaten soll das erste Kind der ehemaligen Schauspielerin und ihres Mannes Prinz Harry (34) das Licht der Welt erblicken. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, wollte das Paar bisher nicht verraten, zumindest nicht der breiten Öffentlichkeit. Doch sind die BFFs der werdenden Mami eingeweiht? So sieht es zumindest aus, denn: Auf Meghans Baby-Party in New York scheint eine ihrer Freundinnen einen Hinweis auf das Geschlecht des Kindes gegeben zu haben – und zwar mit einer Geschenktüte!

Wie aktuelle Paparazzi-Bilder jetzt zeigen, erschienen am Dienstagnachmittag zahlreiche berühmte Freundinnen der Herzogin im New Yorker Café Boulud, wo die Bald-Mami zum Lunch geladen hatte. Mit von der Partie waren unter anderem Tennis-Star Serena Williams (37), Meghans Stylistin Jessica Mulroney – und ihre frühere Suits-Kollegin Abigail Spencer (37). Abigail sorgte mit ihrem Auftritt für mächtig Schlagzeilen: In ihrer linken Hand trug die Serien-Darstellerin eine üppige Geschenktüte, aus der blaues Krepp-Papier hervorschaute. Ein klarer Hinweis dafür, dass es sich um ein Präsent für einen kleinen Jungen handelte?

Ganz so eindeutig ist dieser vermeintliche Beweis aber nicht – denn wie CBS News aus dem Big Apple berichtet, waren vorab Dutzende rosa Blumen in das Hotel geliefert worden, in dem ein Teil der Feier stattfand. Was denkt ihr: Wird es ein Junge oder ein Mädchen? Stimmt unten ab.

Splash News Herzogin Meghan vor dem Cafe Boulud in New York

Anzeige

Splash News Abigail Spencer auf dem Weg zu Herzogin Meghans Babyparty. Februar 2019

Anzeige

Splash News Blumen-Lieferung für die Babyparty von Herzogin Meghan in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de