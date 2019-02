Für Sophia Thiel (23) könnte es im Moment karrieretechnisch kaum besser laufen: Die Wahl-Münchnerin gehört zu den erfolgreichsten Fitness-Influencern im deutschsprachigen Raum – sie brachte bereits eigene Trainings-Programme, mehrere Bücher und sogar Düfte und Pflegeprodukte auf den Markt. In Sachen Liebe hingegen läuft es bei der Single-Lady gerade weniger rund. Dabei weiß ihr Trainer Ercan Demir ganz genau, welche Art Mann zu Sophia passen würde!

In der vorletzten Folge der zweiten Staffel von Fitness Diaries plauderten Sophia und Ercan bei einer Tasse Kaffee über das Thema Liebe. Dabei verriet die Blondine, dass sie bereits seit mehr als einem Jahr solo sei und ihr die Partnersuche alles andere als leicht fallen würde. Dagegen schien ihr Trainer Ercan ganz genau zu wissen, welcher Mann an der Seite der hübschen Single-Frau eine gute Figur machen würde. "Eine Mischung: so barbarisch, stark, so Jäger-Typ – dann aber total sanft, herzlich und verständnisvoll", erklärte das Muskelpaket mit einem Grinsen.

Ob sich Ercan da wohl selbst beschrieben haben könnte? In der Vergangenheit kursierten immer wieder Gerüchte, die beiden verbinde mehr als die gemeinsame Liebe zum Sport. Diese Redereien entkräftete Sophia allerdings bereits: Nach ihrem Umzug nach München habe sie einfach gerne Zeit in seinem Gym verbracht. "Ich bin einfach ein geselliger Mensch und ich bin dann gern unter Leuten und deswegen bin ich da oft bei ihm, aber wir sind kein Paar", hatte die Sportskanone in ihrem Youtube-Statement betont.

