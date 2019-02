Tief im Herzen ist Herzogin Meghan (37) sicher ein echtes "California Girl". Schließlich wurde die ehemalige Schauspielerin in dem sonnigen US-Bundesstaat Kalifornien geboren. In ihrer Geburtsstadt Los Angeles wurde Meghan auch als Schauspielerin entdeckt. Doch die schwangere Herzogin hegt auch eine Begeisterung für eine Stadt im Osten der USA: New York soll es ihr ganz besonders angetan haben – den Grund dafür verriet Meghan vor einiger Zeit in einem Blogeintrag!

Das People-Magazin hat den Blog-Artikel von Meghan aus dem Jahr 2014 hervorgekramt, in dem die heute 37-Jährige erklärte: "Die Erinnerungen an den Dreh des Piloten für Suits, die Energie während des morgendlichen Joggens durch den Central Park, die älteren Frauen, die im Kaufhaus Bergdorfs zu Mittag essen (in Diamanten gehüllt, Martinis schlürfend und den Tag vor den tapezierten Wänden von Kelly Wearstler vorbei ziehen lassend) – das sind nur ein paar der Gründe, warum ich New York liebe." Eine andere Sache habe den Ex-Serien-Star dann letztlich vollends überzeugt: "Es ist das Essen, dieses verdammt fantastische Essen, das mich um den Finger gewickelt hat."

Meghan spielte sieben Jahre lang die Figur der Rechtsanwaltsfachangestellten Rachel Zane in der Serie "Suits". Die erste und Teile der zweiten Staffel der Serie wurden in New York gedreht, während die weiteren Fortsetzungen zwar weiter im Big Apple spielen, allerdings in Toronto gedreht wurden. Aktuell soll die werdende Mutter ihre Baby-Shower mit ihren engsten Freunden in New York feiern.

