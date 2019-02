Lindsey Vonn (34) ist den großen Auftritt gewohnt: Als Skirennläuferin stand sie an die 100 Mal ganz oben auf dem Treppchen. 82 Weltcupsiege, zwei Weltmeistertitel, olympisches Gold: Viel mehr kann man im Sport nicht erreichen. Anfang des Monats nahm die US-Amerikanerin rührend Abschied vom internationalen Skizirkus, doch nicht, ohne neue Pläne zu schmieden. Von den Skiern auf die Bühne – Lindsey plant einen Neustart als Schauspielerin!

"Ich werde es vermissen", offenbarte die Ski-Queen unter Tränen, als sie in Monaco den "Sport-Oscar", den Laureus Award, in der Kategorie "Spirit of Sport" entgegennahm. Es war ein hochemotionaler Moment, der in weite Teile der Welt übertragen wurde. Doch der Abschied ist zugleich ein Neubeginn: Statt eine lange Auszeit zu nehmen, will Lindsey jetzt das Filmbusiness erobern. "Ich möchte das definitiv ausprobieren, ich bin jetzt schon bei einem Film als Produzentin tätig", erzählte sie laut Spiegel auf der Gala.

Dass die Pläne schon recht konkret sind, bewies Lindsey dann mit dem folgenden Satz: "Ich werde erst einmal Schauspielunterricht nehmen und dann wird sich zeigen, wie gut ich wirklich bin", zitiert Sport1 die US-Amerikanerin.

Getty Images Lindsey Vonn, Ski-Rennfahrerin

Judy Eddy/WENN.com Lindsey Vonn bei den Country Music Awards 2018

Frazer Harrison/Getty Images Lindsey Vonn bei den Oscars 2018

