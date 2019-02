Ist Evelyn Burdecki (30) etwa seit Jahren fälschlicherweise in diversen Kuppelshows gewesen? 2014 war die charmante Blondine erstmals bei Take Me Out zu sehen, 2017 kämpfte sie für kurze Zeit um das Herz von Bachelor-Hottie Sebastian Pannek (32), bevor sie ein Jahr später bei Bachelor in Paradise sogar ihr kurzes Liebesglück in Domenico De Cicco (36) fand. Jetzt wurde jedoch behauptet, die Düsseldorferin soll in all dieser Zeit einen festen Partner gehabt haben. Diese Vorwürfe wies Evelyn nun entschieden zurück.

Laut dem Magazin Closer habe die 30-Jährige seit gut sieben Jahren einen Mann an ihrer Seite, der ihr bei den Teilnahmen an Flirt-Formaten aber vermeintlich nicht im Wege steht. Darüber konnte Evelyn auf Promiflash-Anfrage nur den Kopf schütteln: "Wie sagt man so schön: Wer hat es erfunden? Die Closer! Mehr muss man dazu wohl nicht sagen", erklärte sie und lachte herzhaft. Für diese Geschichte scheint es also keine Grundlage zu geben.

Das ist jedoch nicht das einzige Gerücht, mit dem sich die Dschungelcamp-Siegerin konfrontiert sieht. Ihre ehemalige Kollegin von "Take Me Out" meinte gegenüber Promiflash, dass es sich bei der schusseligen Art der Quasselstrippe um eine Masche handele: "Ich denke, es ist die Strategie heute. Wenn du ins Fernsehen gehst, macht man halt einen auf dumm oder naiv." Was sagt ihr zu den Partner-Vorwürfen gegen Evelyn? Stimmt im Voting ab!

AEDT / WENN.com Evelyn Burdecki bei der Medienboard Party 2019 im Rahmen der 69. Berlinale in Berlin

ActionPress Evelyn Burdecki bei der Verleihung der Bunte New Faces Awards

Privat Evelyn Burdecki und Anita Ekoto bei "Take Me Out"

