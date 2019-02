Ging es ihm schon länger schlecht? Am Dienstag verstarb Modezar Karl Lagerfeld (✝85) überraschend und stürzte damit die Mode-Welt und Freunde in tiefe Trauer. Die Todesursache ist bisher unbekannt – zuletzt schwächelte der 85-Jährige jedoch und nahm im Januar erstmals nicht an der Chanel Runway Show auf der Paris Fashion Week teil. Er sei zu müde gewesen, entschuldigte Karl sich für seine Abwesenheit. Ende des Jahres ging es dem Kreativdirektor dagegen noch richtig gut.

Im Dezember nahm der Designer an der traditionellen Weihnachtsfeier von Chanel in Amsterdam teil. Die Leiterin des Karl-Lagerfeld-Stores in München, Anahita Roushanak, erinnerte sich im Gespräch mit Bunte zurück: "Er saß am Tisch, hat gegessen, geredet, sogar seine Brille immer wieder abgenommen." Am Ende des Abends, noch vor dem Dessert, habe er sich ganz bescheiden und normal verabschiedet, in die Runde gewunken und Handküsschen verteilt.

Die Feier soll Karl nach zwei Stunden verlassen haben, weil er für einen Job nach New York fliegen musste. Übernahm er sich zuletzt etwa? "Man darf nicht vergessen, er war ein 85-jähriger Mann, der ein weitaus höheres Arbeitspensum hatte als die meisten Menschen“, meinte Anahita.

Getty Images Karl Lagerfeld auf der Paris Fashion Week. 2011

Getty Images Karl Lagerfeld, Chanel-Designer

Getty Images Karl Lagerfeld mit seinem Neffen Hudson Kroenig, 2017

