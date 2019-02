Khloe Kardashian (34) macht gerade eine schwierige Zeit durch! Die Designerin erfuhr am Dienstag, dass Tristan Thompson (27) ihr offenbar wieder einmal untreu war – und das ausgerechnet mit Jordyn Woods (21), der BFF ihrer Halbschwester Kylie Jenner (21). Inzwischen soll Khloe die Beziehung zum Vater ihrer Tochter True endgültig beendet haben. Am Mittwoch wagte sich die Unternehmerin das erste Mal wieder auf ein Event – und wurde liebevoll von ihrer Modelkollegin Ashley Graham (31) empfangen.

Am Mittwochabend waren die beiden Beautys bei der Eröffnung eines Klamotten-Stores in Los Angeles zu Gast. Auf der Party schien Khloe trotz zeitweise etwas versteinerter Miene mit Ashley Spaß zu haben, die sie gut gelaunt in den Arm nahm und mit ihr für die Fotografen posierte. Laut SplashNews hielt sich die Reality-Darstellerin insgesamt nur etwa eine Viertelstunde auf dem Event auf und verließ den Laden dann mit ihrer besten Freundin Malika Haqq (35).

Ein Gast erklärte gegenüber Hollywood Life, dass es Khloe gut zu gehen scheine. Man habe ihr nicht angemerkt, dass sie etwas beschäftigen würde. Was wirklich in der "Good American"-Chefin vorging, teilte sie ihren Millionen Fans dann kurze Zeit später mit emotionalen Spruch-Postings mit.

Xavier Collin/Image Press Agency/Splash News / SplashNews.com Khloe Kardashian bei einem Store-Opening im Februar 2019

SplashNews.com Khloe Kardashian und Ashley Graham bei einem Store-Opening in Hollywood

Splash News Khloe Kardashian und Malika Haqq

