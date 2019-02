In der dritten Folge von Germany's next Topmodel geht es heiß her – trotz der frostigen Temperaturen! Im kalten Österreich müssen die Kandidatinnen nicht nur in sexy Dessous im Trachtenlook posieren. Sie bekommen gleich noch einen attraktiven Foto-Partner an die Seite gestellt: Male-Model Jordan Barrett. Ob vergeben oder nicht, viele Mädels scheinen von dem hübschen Australier hellauf begeistert zu sein. Wie weit sie wohl für das perfekte Bild gehen?

Die Antwort lautet: ziemlich weit, wie ein aktueller ProSieben-Trailer zur Show zeigt. "Und eine, die ist erst 18, glaube ich, die hat den dann geküsst", lässt Kandidatin Joelle im mitgefilmten Telefongespräch mit ihren Lieben durchblicken. Tatsächlich ist der Kuss auch schon im Trailer zu sehen: Bei der glücklichen Knutscherin scheint es sich um das Nachwuchs-Model Leonela zu handeln. Im Interview zeigt sich die Wienerin jedenfalls ganz angetan von Jordan. Sie findet ihn "zum Anbeißen" und auf die Frage, ob sie sich schon verliebt habe, reagiert sie mit den Worten: "Ein bisschen."

Auch GNTM-Anwärterin Theresia hält das männliche Model für einen "schmucken jungen Mann". Dass sie verlobt ist, hindert die Hamburgerin nicht an einem heißen Shooting mit dem GQ-"Man of Style". Die einzige Schwierigkeit: eine Kuh. "Es war gar nicht so leicht, die Kuh mit einzubeziehen in unser... ich nenne es mal sehr leidenschaftliches Spiel", betont die 26-Jährige.

Getty Images Model Jordan Barrett

Anzeige

Instagram / lionyleo GNTM-Kandidatin Leonela

Anzeige

Instagram / theresiafischer GNTM-Kandidatin Theresia mit ihrem Verlobten Thomas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de