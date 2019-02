Sorgt Jennifer Lange für eine Überraschung? Die brünette Sportskanone schaffte diese Woche den Sprung ins Der Bachelor-Finale: Sie war die erste, die von Andrej Mangold (32) eine Rose überreicht bekam. Den Zuschauern war sie im Gegensatz zu ihren Anfangskonkurrentinnen Cecilia Asoro oder Lara Helmrich (28) eigentlich nicht bereits aus anderen Formaten bekannt, sie hatte eher als Model und fitte Influencerin von sich reden gemacht. Doch auch Jenny sammelte bereits Erfahrung vor der Kamera – in einer Scripted-Reality-Produktion!

Wenige Stunden vorm Bachelor-Halbfinale am Mittwoch lud der Sender Sat.1 auf seinem YouTube-Kanal eine neue Folge der Krankenhausreihe "Klinik am Südring" hoch. Aufmerksame Fans entdeckten schnell, wer darin die junge Mama Michelle Baumann spielt: Jenny! In ihrer Rolle bringt sie ihre Mutter zu den Fachleuten der Klinik und kümmert sich auch vor Ort weiter um sie. Von ihrem bekannten TV-Gesicht konnte die Story aber nicht ablenken. "90 Prozent der Kommentare: Das ist doch die vom Bachelor!", witzelte ein User unter dem Video.

Könnte die Kuppelshow also nur ein Sprungbrett für die Finalistin sein? Vorjahreskandidatin Janina Celine Jahn hatte gegenüber Promiflash bereits Zweifel geäußert, ob Jenny wirklich nur teilnehme, um die große Liebe zu finden. Ihre Gefühle für Andrej kaufe sie ihr dagegen ab. Die Leser schätzten die Lage damals etwas anders ein: 63,8 Prozent von 2.650 Votern glaubten, Jenny wolle nur so viel Sendezeit wie möglich.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW.

TVNOW Andrej und Jenny bei ihrem Dreamdate

Anzeige

TVNOW Jennifer und Andrej in der 8. Folge von "Der Bachelor"

Anzeige

Instagram / janina.celine Janina Celine Jahn, bekannt aus "Der Bachelor"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de