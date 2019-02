Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin Gwyneth Paltrow (46) ist ein fester Bestandteil des Marvel-Universums. Mit ihrer Rolle als Tony Starks Sekretärin und spätere Freundin Pepper Potts im Film Iron Man von 2008 begann sie ihre Karriere in der Heldenwelt. Am 25. April 2019 wird sie in "Avengers 4: Endgame" wieder in einem der Streifen auf der Leinwand zu sehen sein – offenbar aber zum letzten Mal.

"Ich bin ein bisschen alt, um jetzt noch in einem Anzug zu stecken, mit allem, was so dazugehört", erklärte die 46-Jährige dem Magazin Variety in einem Interview. Zu ihrer Rolle in "Iron Man" sagt sie: "Ich bin sehr froh darüber, dass ich es gemacht habe, da ich erst dazu überredet werden musste." Es sei eine wundervolle Erfahrung gewesen, den ersten "Iron Man"-Film zu machen und dann mit anzusehen, wie wichtig er den Fans geworden sei.

Der Marvel-Hit war nicht der einzige Streifen, bei dem die Unternehmerin länger gezögert hat, bis sie zusagte. Im Jahr 1998 habe Gwyneth zunächst das "Shakespeare in Love"-Angebot ablehnen wollen. Der Grund: ihr Liebeskummer wegen Brad Pitt (55)! Sie habe am Anfang nicht mal das Skript gelesen. Der Gedanke für die Dreharbeiten in England weit weg von ihrer Familie zu sein und das "inmitten einer schrecklichen Trennung" sei für sie zunächst nicht vorstellbar gewesen.

Splash News Gwyneth Paltrow im Januar 2019

Anzeige

Splash News Gwyneth Paltrow

Anzeige

KIM KULISH / Getty Brad Pitt und Gwyneth Paltrow bei der Oscar Verleihung 1996

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de