In einer Kuppelshow kurz vor dem Finale die Koffer packen zu müssen, kann schmerzhaft sein. Das wissen Filip Pavlovic (24) und auch Vanessa Prinz. Diese Woche bekam die Blondine in der achten Folge von Der Bachelor keine Rose von Andrej Mangold (32). Ähnlich erging es auch dem Hamburger Filip in der Bachelorette-Staffel 2018 mit Nadine Klein (33). Aus diesem Grund war er am Mittwochabend in der Rosen-Talkrunde mit Frauke Ludowig (55) zu Gast. Dort plauderte der Fitnessfreund dann aus dem Nähkästchen und sprach über die Nacht bei seinem Nadine-Dreamdate.

In der Online-Show Jetzt reden die Frauen erklärte Filip, dass es bei ihm und der Junggesellin damals definitiv zu keiner heißen Bett-Action gekommen sei. "Da hätte man zwei Rentner hinlegen können, da wäre mehr gelaufen", kommentierte er mit einem verschmitzten Grinsen. Tatsächlich habe er sich in der großen Villa in der Karibik jedoch mitten in der Nacht ausgesperrt. "Ich habe meine Karte unten liegen lassen und musste dann eine halbe Stunde klopfen, bis sie mir die Tür aufgemacht hat. Ich glaube, die wollte mich auch nicht mehr reinlassen", berichtete Filip ganz amüsiert.

Doch auch bei der Accessoire-Designerin Vanessa hakte die Moderatorin der Sendung noch mal nach, was denn mit Basketballer Andrej nun gelaufen sei, als die Kameras weg waren. "Das muss wirklich niemand wissen. Darüber jetzt zu reden, muss einfach nicht sein", gab sich die Ditzingerin diplomatisch.

MG RTL D Filip Pavlovic und Bachelorette Nadine Klein beim Dreamdate

Anzeige

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic mit Bachelorette Nadine Klein auf Korfu

Anzeige

Instagram / vanerazzi Andrej Mangold und Vanessa Prinz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de