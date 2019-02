Ihre Trennung vor drei Wochen kam überraschend! Auf YouTube zeigen Henning Merten und Anne Wünsche (27) seit Jahren ihren Familienalltag – in den Vlogs war von einer Krise bis zuletzt keine Spur. Auch wenn ihr Liebestraum geplatzt ist, haben sich die einstigen Turteltauben geschworen, für ihre beiden Töchter zusammenzuhalten. Miley und Juna feierten nun Fasching und Henning kam bei dem Anblick der Mädchen aus dem Schwärmen nicht mehr heraus!

In seiner Instagram-Story hielt der 27-Jährige die Verkleidung seiner Kleinen stolz fest: In einem pinken Kleid mit einem Batman-Abzeichen auf der Brust lief Miley auf ihren Papi zu und umarmte ihn überschwänglich. "Du siehst toll aus, Batwoman", fand Henning. Aber auch der Anblick von "Prinzessin" Juna versetzte den Webstar in Staunen: "Du bist genauso hübsch." Ein User bemerkte, dass Miley momentan sehr an Henning hänge, worauf er antwortete: "Ich denke, das beruht auf Gegenseitigkeit. Ich habe wirklich tolle Kinder."

Dabei ist Miley nicht die leibliche Tochter des Berliners. Henning lernte Anne kennen, als sie mit der heute 9-Jährigen schwanger war. Der Influencer selbst wurde kurz vorher ebenfalls Vater. Lea wohnt jedoch bei ihrer Mutter. 2015 kam mit Juna die gemeinsame Tochter von der Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und dem Webvideo-Produzenten zur Welt. Henning betonte in der Vergangenheit jedoch immer wieder, dass er auch Miley wie seine leibliche Tochter sehe.

Instagram / henning.merten Henning Merten mit seinen Töchtern Miley (l.) und Juna (r.)

Anzeige

Facebook / Anne Wünsche Anne Wünsche und Henning Merten mit ihren Kids Miley und Juna

Anzeige

Instagram / henning.merten Henning Merten mit seinen Töchtern Lea, Juna und Miley

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de