Jasmin ist wohl nicht gerade ein Teamplayer! Bei Germany's next Topmodel ist die 18-Jährige eine von vielen Nachwuchstalenten, die ihre Karriere in Heidi Klums (45) Castingshow ins Rollen bringen wollen. Dabei zeigte die Kellnerin aber wiederholt, dass sie auch mal so richtig bockig sein kann: Vergangene Woche setzte sie sich absichtlich auf das handgefaltete Designer-Kleid. Jetzt blaffte sie ihre Konkurrentinnen an, weil bei den beiden kurz nach ihrem Exit die Tränen flossen!

In der dritten Folge der Modelsendung fieberten am großen Entscheidungstag alle Girls ihrem finalen Walk entgegen. Als Naomi und Celine nach ihrer Performance erfahren hatten, dass sie die Sendung verlassen müssen, kamen sie weinend in den Wartebereich zurück. Daraufhin platzte Jasmin der Kragen, denn sie fühlte sich davon in ihrer Konzentration gestört: "Ich brauch doch so etwas nicht, das ist doch Kindergarten. Wenn sie rausfliegt oder nicht, dass ist doch nicht mein Problem." Dieser Ausbruch sorgte bei den anderen Mädels für Unverständnis. "Ein bisschen Gefühl zeigen! Das tut man, wenn man menschlich ist", rief ihr eine Konkurrentin hinterher.

Doch rein aus dem Affekt war die Aktion von Jasmin nicht. "Die Mädels haben manchmal das Gefühl, dass ich etwas nicht mitbekomme oder falsch verstehe, dabei weiß ich ganz genau, was abgeht", gab die Frankfurterin anschließend als Warnung aus. Was sagt ihr zu Jasmins Wutausbruch? Stimmt im Voting ab!

