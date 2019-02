Werden sie sich je wieder vertragen? Bis vor sechs Jahren zeigten sich Daniela Katzenberger (32) und ihre Halbschwester Jennifer Frankhauser (26) im TV noch unzertrennlich. Doch seit Jennys Vater 2017 starb, sprechen die beiden Geschwister kein Wort mehr miteinander. Der Grund: Dani sei damals nicht für sie da gewesen, behauptet die ehemalige Dschungelkönigin bis heute. Jetzt verriet Halbschwester Daniela: Eine Versöhnung zwischen ihr und Jenny ist ausgeschlossen!

Gerade erst besuchte Jenny ihre Mama Iris (51) auf Mallorca – der Wahlheimat von Daniela und ihrem Ehemann Lucas Cordalis (51). Gesehen haben sich die beiden Schwestern auf der Sonneninsel jedoch offenbar nicht. "Weil wir das auch beide nicht möchten. Das hat gar nichts mit Streit oder so zu tun. Da ist Eiszeit, da ist nichts", erklärte Daniela gegenüber RTL. Dass keine von ihnen Kontakt wünsche, sei für beide gut, so die Kultblondine weiter. "Wenn jetzt der eine wollte und der andere nicht, dann ist das immer so ein bisschen schwieriger, ein bisschen anstrengender."

Dabei war Daniela noch vor einem Jahr einen Schritt auf ihre Schwester zugegangen und hatte den Fans so Hoffnung auf eine Reunion gemacht: Jennys Dschungelcamp-Teilnahme unterstützte Dani im Netz. So ist beispielsweise immer noch auf Instagram zu lesen: "Ich bin wahnsinnig stolz auf dich." Als Jenny die TV-Show als Dschungelkönigin verließ, gratulierte ihr der blonde TV-Star sogar via Social Media – mittlerweile ist der Beitrag allerdings wieder von Danielas Seite verschwunden.

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser auf Mallorca, 2019

Getty Images Jenny Frankhauser und Daniela Katzenberger, 2014

