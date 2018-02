Sind die Katzen-Wogen jetzt wirklich geglättet? Monatelang waren Kultblondine Daniela Katzenberger (31) und Halbschwester Jennifer Frankhauser (25) zerstritten, bis die YouTuberin kurzerhand in den Flieger nach Australien hüpfte, um im Dschungelcamp nach vorne zu blicken. Nach ihrem Tropentriumph am Samstag flatterten für Camp-Königin Jenny Glückwünsche von allen Seiten ins Haus – überraschenderweise auch von Daniela. Aber wie viel Herz steckt tatsächlich in Danis Botschaft?

Instagram / danielakatzenberger DinaDaniela Katzenbergers Instagram-Post

Nicht etwa ein schnuckeliges Schwesternfoto, sondern ein mit Lippenstift gezeichnetes Herz mit Krönchen sollte der frischgebackenen Buschkönigin alles Liebe vermitteln – wobei auch die Worte der 31-Jährigen mehr als distanziert wirkten: "An die Dschungelcamp-Gewinnerin 2018" – noch unpersönlicher hätte Dani den heiß ersehnten Versöhnungs-Post auf Instagram wohl nicht einleiten können. Aber auch im weiteren Verlauf kam der sonst so quasselfreudige TV-Star ziemlich gefühlskarg daher: "Du hast dich wirklich super geschlagen und es tapfer durchgezogen. Du kannst sehr stolz auf dich sein", ist alles, was die Netz-Queen ihrer kleinen Schwester zu sagen hat.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Halbschwester von Jennifer Frankhauser

Auch der Schluss der vermeintlichen Support-Message heizt nicht unbedingt die Vorfreude auf eine filmreif in Zeitlupe festgehaltene innige Schwesternumarmung an: Mit "alles Liebe und Gute" rückt Iris Kleins (50) Erstgeborene den Gedanken an ein Schwestern-Revival wohl doch eher in die Ferne. Sogar der letzte Abgang hinterlässt einen bitteren Nachgeschmack: Dani nennt nicht nur ihren Ehemann Lucas (50) zuerst und spricht von Jennys Nichte ganz distanziert als "kleine Sophia" – auch sich selbst verabschiedet Daniela lediglich mit ihrem Vornamen.

Patrick Hoffmann / WENN.com Jenny Frankhauser und Daniela Katzenberger 2015

