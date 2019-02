Der Schmerz sitzt noch immer tief! Im November vergangenen Jahres wurde plötzlich der überraschende Krebstod von Kultauswanderer Jens Büchner (✝49) bekannt. Für Daniela Büchner (41) ist der Verlust ihres Ehemanns nach wie vor unbegreiflich! Besonders an Tagen wie heute kommt die Trauer bei ihr wieder hoch: Daniela muss ihren heutigen Geburtstag ohne ihren Lebensgefährten verbringen. Auf Social Media verleiht die Blondine ihrem Kummer darüber nun Ausdruck!

Nach einer großen Geburtstagssause ist Danni verständlicherweise nicht zumute. Hinzu kommt: Mit dem heutigen Datum verbindet sie nicht nur ihren Ehrentag, sondern auch ganz besondere Erinnerungen an ihren Jens. In ihrer Instagram-Story teilte die 41-Jährige nun ein Schwarz-Weiß-Foto, das Mallorca-Star Jens vor ihr kniend zeigt. "Heute vor zwei Jahren war die Taufe unserer Twins, heute vor zwei Jahren habe ich Ja gesagt. Du fehlst mir so sehr, ich liebe dich, mein Held", schrieb sie dazu.

Am 22. Februar 2017 hatte Jens seiner Daniela ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk gemacht, das Fans wenig später auch in einer Goodbye Deutschland-Folge im TV zu sehen bekamen: Während der Taufe der gemeinsamen Zwillinge Diego Armani und Jenna Soraya stellte er seiner Auserwählten die Frage aller Fragen. Die Hochzeit folgte am 3. Juni 2017 auf einer mallorquinischen Finca.

Facebook / Goodbye Deutschland! Die Auswanderer Jens Büchner und Daniela Karabas bei ihrer Hochzeit

Goodbye Deutschland, VOX Jens Büchner und Daniela Karabas bei ihrer Verlobung

Instagram / buechnerjens Daniela und Jens Büchner

