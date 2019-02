Diesen Valentinstag wird sie wohl niemals vergessen! Rund drei Jahre führten Katy Perry (34) und Orlando Bloom (42) eine turbulente On-Off-Beziehung. Nach einer erneuten Trennung rauften sich die Musikerin und der Schauspieler im vergangenen September wieder zusammen – und Orlando machte Nägel mit Köpfen. Mit einem Kniefall überraschte er seine Herzdame am Tag der Liebe. Das Lächeln nach dem Antrag war Stunden später immer noch sichtbar: Katy schwebte auf Wolke sieben!

Das plauderte jetzt American Idol-Host Ryan Seacrest (44) in der Radioshow Live with Kelly and Ryan aus. "Sie ist so glücklich. Es war wirklich sehr schön, sie am nächsten Tag so glücklich und strahlend zu sehen, also Glückwunsch", freute sich der Moderator für die Show-Jurorin. Er verriet auch, dass Orlando die Frage aller Fragen offenbar schon länger geplant hatte. Der Fluch der Karibik-Star habe seine Auserwählte direkt von den "American Idol"-Dreharbeiten nach Hause gelotst – wo Katy dann die Überraschung vorfand und den roten, blumenförmigen Diamant-Klunker an den Finger gesteckt bekam.

Die 34-Jährige selbst soll laut einem People-Insider nichts von Orlandos Plänen geahnt haben. "Katy war so unglaublich überrascht – ihr Körper hat vor Aufregung gebebt", verriet die Quelle. Für ihr gemeinsames Liebes- und Familienglück sollen die Turteltauben nun sogar planen, ihre Karriere hintanzustellen: "Die beiden wollen gemeinsame Kinder und legen die Priorität darauf."

Facebook / Mary Hudson Katy Perry und Orlando Bloom am Valentinstag 2019

Jamie McCarthy/Getty Images Ryan Seacrest bei den Grammy Awards 2018

Instagram / katyperry Orlando Bloom und Katy Perry, Dezember 2018

