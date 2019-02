Und auch dieser Hottie ist wohl vom Markt: Josh Duhamel (46) war von 2009 bis 2017 mit Sängerin Fergie (43) verheiratet. Aus der Ehe ging ihr gemeinsamer Sohn Axl (5) hervor. Im vergangenen Jahr verguckte sich der Schauspieler dann in seine Kollegin Eiza González (29), doch die Liebe überstand nicht einmal den Sommer. Jetzt soll der Schnuckel aber schon wieder neu verknallt sein: Angeblich datet Josh die Leinwand-Beauty Rebekah Graf (36)!

Wie Hollywood Life jetzt berichtet, wurde der 46-Jährige bereits im Dezember 2018 knutschend mit der "Hawaii Five-0"-Darstellerin erwischt. Demnach trifft sich das Paar seit mittlerweile zwei Monaten und es soll sogar so ernst sein, dass der Kinostar seine Liebste schon seine "feste Freundin" nennt. Erst kürzlich nahm Josh die 36-Jährige mit auf eine Premiere, lief aber nicht über den roten Teppich mit ihr. "Josh war einfach noch nicht bereit dafür, es Red-Carpet-offiziell zu machen", erklärte eine Quelle dem Onlineportal.

Enge vergangenen Jahres hatte der "When in Rome"-Beau verraten, dass er auf der Suche nach einer deutlich jüngeren Frau sei. "Es geht mehr darum, jemanden zu finden, der jung genug ist, um Kinder zu haben. […] Ich versuche, eine Frau zu finden, mit der ich zusammen sein und eine Familie haben kann", erzählte Josh seinem guten Kumpel Dax Shephard in dessen Podcast Armchair Expert.

Instagram / joshduhamel Josh Duhamel, sein Sohn Axl und Fergie, 2017

WENN.com Rebekah Graf, Leinwand-Star

Getty Images Josh Duhamel im November 2018

