Hat es sich bei den beiden tatsächlich schon wieder ausgeflirtet? Ursprünglich hatte das Reality-TV-Sternchen Blac Chyna (30) durch ihre Turteltei mit dem Rapper Soulja Boy (28) nur ihren Ex Tyga (29) eifersüchtig machen wollen. Doch dann funkte es nach mehreren Dates tatsächlich zwischen den beiden. So schnell, wie ihre Liebe aufflammte, soll sie allerdings auch schon wieder erloschen sein: Blac und Soulja gehen angeblich wieder getrennte Wege!

Gut eine Woche ist es her, dass die Liaison zwischen dem Rapper und dem Model an die Öffentlichkeit gelangte – und nun scheint es schon wieder aus zu sein. Wie ein Insider gegenüber TMZ ausplauderte, begann es bereits nach einem Streit wegen Chynas Ex Tyga zwischen den beiden zu kriseln. Während des Wortgefechtes sei Chyna und Soulja bewusst geworden, dass sie unterschiedliche Vorstellungen von einer Beziehung hätten. "Sie waren einfach nicht auf der gleichen Wellenlänge. Während Soulja lieber in der Gruppe abhängt, bevorzugt Chyna den 'Netflix and Chill'-Vibe", verriet der Promi-Experte weiter.

Auch wenn die gemeinsame Zeit tatsächlich vorbei sein sollte, scheint sie doch sehr intensiv gewesen zu sein: Die 30-Jährige und der "Tell'em – Crank That"-Rapper besuchten mehrere Grammy-Partys gemeinsam, verbrachten einen Wellnesstag zusammen und gingen am Valentinstag auf Shopping-Tour. An diesem Tag soll der 28-Jährige seiner Flamme sogar Geschenke im Wert von 20.000 US-Doller gemacht haben.

ActionPress Model Blac Chyna und Rapper Tyga mit ihrem Sohn King Cairo

APEX / MEGA Soulja Boy und Blac Chyna in Beverly Hills, Februar 2019

Maury Phillips/ Getty Images ; Angela WEISS/AFP/Getty Images Soulja Boy und Blac Chyna

