Schluss mit Bodyshaming! Ex-Vampire Diaries-Star Nina Dobrev (30) will keine Kommentare mehr bezüglich ihres Körpers hören. Die Schauspielerin verfolgt, was ihre rund 17 Millionen Abonnenten zu ihren Social-Media-Pics zu sagen haben und nimmt sich diese Zeilen auch deutlich zu Herzen. Nun hat Nina aber keine Lust mehr, gemeine Kommentare im Stillen zu ertragen. Sie wendet sich mit klaren Worten an einen ziemlich fiesen Follower!

Nina postet regelmäßig Pics aus ihrem Leben auf Instagram. Ob private Schnappschüsse oder Red-Carpet-Outfits, den Fans gefällt’s – meistens! Denn als die 30-Jährige ein Bild von sich im schulterfreien Kleid bei den Hollywood Beauty Awards postete, war zumindest ein User gar nicht begeistert. "Ich kann es nicht fassen, niemand scheint zu sehen, dass sie an einer Essstörung leidet. Dieses Foto erinnert mich an die Zeit, in der ich an Magersucht litt. Nina braucht Hilfe", heißt es unter dem Pic. Die Beauty ist entsetzt und entkräftet die Behauptung promt mit folgenden Worten: "Vielen Dank für deine Sorgen. Es tut mir Leid, zu hören, dass es dir nicht gut ging. Ich hoffe, du passt jetzt auf dich auf und es geht dir besser. Außerdem will ich dir sagen, dass ich die ganze Zeit Burger, Fritten und alle anderen leckeren Dinge esse."

Damit ist Ninas verbaler Gegenschlag aber noch nicht beendet. Sie weist den Kommentator bedacht in seine Schranken: "Bodyshaming ist nicht gesund und sehr unhöflich. Das mache ich nicht und du solltest das auch so machen."

Getty Images Nina Dobrev, ehemalige "Vampire Diaries"-Darstellerin

Getty Images Nina Dobrev, Schauspielerin

Instagram / nina Nina Dobrev, Schaupielerin

