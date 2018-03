Hat sie damit den Mode-Vogel so richtig abgeschossen? Ex-Vampire Diaries-Star Nina Dobrev (29) leistete sich gestern bei einem Mode-Event einen fragwürdigen Look, der im Vergleich zu dem schlichten schwarzen Kleid von American Horror Story-Darstellerin Emma Roberts (27) breit und kastenförmig daherkam. Nina posierte neben ihrer Schauspielkollegin in einer unvorteilhaften blauen Robe und teilte die Pics im Anschluss auf ihrem Social-Media-Profil!

"Vanity Fair veranstaltete ein schönes Event, bei dem Proenza Schouler und deren neuer Duft gefeiert wurden. Danke, dass ihr mich eingeladen habt", schrieb die gebürtige Bulgarin auf Instagram und postete Bilder von der Veranstaltung. Dabei sticht eine Sache besonders ins Auge: ihr Kleid von Calvin Klein (75). Das Coat-Dress wirkt wie eine Verschmelzung aus Polizeiuniform und klassischem Opernmantel. Der stolze Preis von 1.700 Euro wird für Nina zwar keine Rolle gespielt haben – ihre heiße Figur lässt sich darin aber nicht einmal erahnen.

Dass sie sich für ihren Körper nicht zu schämen braucht, hat die Ex-Freundin von Schauspieler Ian Somerhalder (39) noch vor wenigen Wochen bewiesen. Am Strand von Mexiko wurde sie mit einer Freundin im Badeanzug gesichtet, während sie herumalberte und den Fotografen eine witzige Show bot.

