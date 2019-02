Er zog auf dem roten Teppich sicherlich alle Blicke auf sich! Heute findet die 91. Oscar-Verleihung statt – zu diesem Anlass schreiten etliche hochkarätige Stars und Sternchen über den legendären Red Carpet in Los Angeles. Viele Promis setzen für diesen Anlass gerne auf besonders ausgefallene Outfits. Doch American Horror Story-Darsteller Billy Porter übertrifft sie dieses Mal vermutlich alle: Sein Anzug-Kleid ist schon jetzt der absolute Renner im Netz!

Als die ersten Bilder des Events auftauchten, dauerte es nicht lange, bis die Twitter-Nutzer Billys Mega-Look kommentierten – eine samtene Robe, die obenrum aus einem Sakko und untenrum aus einem weit ausgestellten Rock besteht. "Wow, Billy Porter ist schon jetzt der Held der Show! Oben Business, unten Glamour", "Billy Porter bei den Oscars lässt jedes andere Kleid wie Kuhmist aussehen" und "Okay, ihr könnt aufhören. Es kann eh nicht mehr besser werden als das", freuten sich nur drei User über den außergewöhnlichen Anblick.

Billy ist bereits bekannt für seine Extravaganz – bei den Golden Globes im vergangenen Januar kleidete er sich in einen beigefarbenen Anzug, an den ein neon-pinker Umhang angenäht war! Was sagt ihr zu seinem Oscar-Auftritt? Stimmt ab!

Kevork Djansezian/Getty Images Billy Porter bei der Oscar-Verleihung 2019

Anzeige

Kevork Djansezian/Getty Images Billy Porter, Schauspieler

Anzeige

Frazer Harrison/Getty Images Schauspieler Billy Porter bei den Golden Globes 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de