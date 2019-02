Ihre Ehekrise fand in aller Öffentlichkeit statt: Cardi B (26) trennte sich von ihrem untreuen Ehemann Offset (27), nur wenige Monate nach der Geburt der gemeinsamen Tochter Kulture. Danach versuchte der Migos-Rapper seine Frau mit großen Gesten zurückzugewinnen und auch Cardi bat ihre Fans via Instagram, nicht schlecht über ihren Ex und Baby-Daddy zu reden. Offenbar hat die Zeit ein paar Wunden geheilt, denn das Paar ist offiziell wieder zusammen und Offset entschuldigt sich wortreich bei seiner Ehefrau – auf seiner neuen CD.

"Und ich entschuldige mich, du weißt, was ich meine, dass ich dein Herz gebrochen habe, unser Herz gebrochen habe, Gottes Versprechen gebrochen habe. Und dafür, dass ich ein egoistischer und beschissener Ehemann bin, du weißt, was ich meine. Ich versuche ein besserer Mensch zu sein." – Diese Zeilen finden sich auf dem ersten Solo-Album des Musikers "Father of 4", wie Hollywood Life berichtet. Und auch weiter zeigt sich der untreue Gatte in den Lyrics geläutert: "Du weißt, ich vermisse sie wirklich. Die Dämonen in meiner Seele haben Probleme. Sie sagte mir, benutze mich nicht."

Trotzdem werden sie wohl noch etwas Zeit brauchen – wie Cardi gegenüber People verriet: "Es ist einfach so … damit die Dinge wieder rund laufen … dafür braucht es Zeit. Du weißt schon, zu f***en und Zeit miteinander zu verbringen, bedeutet nicht, dass alles wieder wie vorher ist, dafür braucht es Zeit."

Getty Images Offset und Cardi B

Getty Images Offset und Cardi B bei der Fashion-Week in New York, 2018

Getty Images Cardi B und Offset in New York City

