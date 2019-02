Sie beweist einfach Stil! Ob in einer glamourösen Robe oder aber in legerer Kleidung – Herzogin Meghan (37) verzaubert immer wieder mit ihren Outfits. Die Neu-Adlige und Prinz Harry (34) sind derzeit zu Besuch in Marokko. Drei Tage lang tourt das Ehepaar durch das nordafrikanische Land. Bei einem Abstecher in einen Reitstall bewies die hübsche Brünette: Auch im lässigen Freizeit-Look sieht die bezaubernd aus.

Nach dem Bankett in der Residenz des britischen Botschafters zeigte Meghan, dass sie auch anders kann: Sie tauschte kurzerhand ihr traumhaftes Gewand von Dior gegen gemütliche Alltagskleidung ein. So trug die 37-Jährige Skinny-Jeans, ein gestreiftes Shirt und eine locker sitzende kakifarbene Jacke beim Besuch des königlichen Pferdesportverbands.

Für die werdenden Eltern war es der letzte Tag im Königreich im Nordwesten Afrikas. Bei ihrem Trip besuchten Meghan und Harry im Auftrag der britischen Regierung eine marokkanische Organisation, die sich der Bildungsförderung für Mädchen verschrieben hat. Vor der nahenden Geburt im April war dies wahrscheinlich erst einmal die vorerst letzte Auslandsreise für die schwangere Beauty.

Getty Images Herzogin Meghan während ihres Staatsbesuches in Marokko 2019

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrem Besuch in Marokko

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan 2019 in Marokko

